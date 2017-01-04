استبعاد أحمد جمعة ومحمد إبراهيم وعواد وطلبة من قائمة المنتخب النهائية

محمد مراد

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، استبعاد الرباعى محمد إبراهيم وحمادة طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من القائمة الرسمية، التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

يرسل اتحاد الكرة أسماء 23 لاعبا إلى الكاف اليوم المشاركة فى بطولة الجابون.

حراسة المرمى: عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك).



> خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلي) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى).

خط الوسط: محمد الننى ( أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن "تريزيجيه" ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا ).