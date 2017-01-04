محمد حلمى يطالب الزمالك بالتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين

كتب عمرو جاب الله

طالب محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، بالتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين فى الفترة المقبلة لمساعدته فى مهام عمله.

وكان حلمى قد تقدم بالمقترحات المختلفة إلى مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، ومن ضمنها التعاقد مع شركة لتحليل الأداء بجانب التعديلات التى تم يتم إجراؤها فى جهازه المعاون.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن استمرار محمد حلمى مديراً فنياً للفريق الأبيض، وهناك ترشيحات لأربعة مدربين لاستكمال الجهاز الفنى، منهم نبيل محمود وخالد جلال لتولى أى منهما منصب المدرب العام، ومحمد صبرى وتامر عبد الحميد لتولى أى منهما منصب مدرب، بالإضافة إلى استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.