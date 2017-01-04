الحكومة اللبنانية تعقد أولى جلساتها عقب نيلها الثقة من البرلمان

كتبت آمال رسلان

بدأت صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء اللبنانى فى قصر بعبدا عقب نيلها الثقة من البرلمان، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريرى والوزراء.

وتطرق الحريرى – وفقا لوكالة الأنباء الرسمية - فى بداية الجلسة إلى الإجراءات التى نفذتها الدولة لمتابعة اعتداء اسطنبول، لافتا إلى أن ذلك "يمليه الواجب الوطنى"، مقترحا "تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أى حادث طارىء.

وأشار الحريرى إلى أن تلك اللجنة ستبقى على تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمتابعة الإجراءات التى يمكن أن تتخذ فى هذا الصدد، على أن تتشكل اللجنة من وزارات: الاقتصاد، الصناعة، الصحة، السياحة، الزراعة، الخارجية، الاتصالات، الطاقة، الأشغال العامة والنقل، التربية والداخلية".

ويبحث مجلس الوزراء فى جدول أعمال من 24 بندا، أبرزها مراسيم النفط والقوانين الضريبية والمعاينة الميكانيكية وتعيين مجلس إدارة ومدير عام لهيئة اوجيرو، وفى مستهل الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الاعتداء الإرهابى فى اسطنبول.