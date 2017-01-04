الخميس.. بيت الغناء العربي يحتفل برائد آلة التشيللو

يقيم بيت الغناء العربي “قصر الأمير باشتاك”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون “مقامات”، والذي يحتفل برائد آلة التشيللو في مصر الفنان عماد عاشور، وذلك في الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس.

ويبحر الفنان عماد عاشور، خلال الصالون، في ذكريات أكثر من ثلاثين عامًا قضاها مع قمم وقامات وأساتذة ورواد فن الموسيقى في مصر والعالم العربي.

ويقام الصالون بمشاركة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويصاحبه ريستال موسيقي للتخت الشرقي; يتضمن يقدم مجموعة من أعمال الموسيقي العربية.

صالون “مقامات”، من إعداد وتقديم الفنان محسن فاروق، والناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين.