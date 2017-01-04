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«آبل» تكشف عن الجيل الثالث من «آبل ووتش» خلال عام 2017

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«آبل» تكشف عن الجيل الثالث من «آبل ووتش» خلال عام 2017 «آبل» تكشف عن الجيل الثالث من «آبل ووتش» خلال عام 2017

ساعة آبل

كشف تقرير بموقع”Digitimes” الأمريكي، أن شركة أبل بصدد إطلاق الجيل الثالث من ساعتها الذكية “أبل ووتش” خلال الربع الثالث من العام الجارى، إذ ستصنع الساعة عن طريق كوانتا كمبيوتر، وهي نفس الشركة المطورة للأجيال السابقة من الساعة الذكية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية الاقتصادية ديلى نيوز “EDN” ستركز الشركتان على تحسين الأداء وعمر البطارية، بعد ظهور عدد من المشاكل المتعلقة بالأداء بسلسلة أبل ووتش 2، لذلك فمن المنطقى لشركة أبل إلى التركيز على حل هذه المشكلة فى الإصدار الجديد، جنبا إلى جنب عمر البطارية الذى دائمًا ما يمثل مشكلة لجميع مستخدمى الهواتف والأجهزة الذكية بشكل عام.

وعلى الرغم من أن صناعة الساعات الذكية تشهد نموًا بطيئًا، إلا أن أبل تمكنت من بيع 7.5 مليون ساعة خلال عام 2016، لذلك فمن المنطقى أن تتطلع الشركة الأمريكية لطرح الجيل الثالث من ساعتها.

 

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