تأجيل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في «تراخيص الحديد» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد” لجلسة غدا الخميس لإصدار القرار.

ومن جانبه طالب فتحي سرور محامي عمرو عسل باجل للتصالح مثلما حدث مع رشيد محمد رشيد مع الدولة.

> تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى .