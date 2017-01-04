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رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يزور ميناء شرق بورسعيد

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رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يزور ميناء شرق بورسعيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يزور ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد

 

كتب – جمال نوفل

استقبلت شركة قناة السويس للحاويات، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، لمتابعة العمل بالشركة، والتي تعمل في تداول الحاويات، و متابعة ميناء شرق بورسعيد الذي يشهد إنشاء 5000 متر من الأرصفة

وأشاد درويش بشركة قناة السويس للحاويات، وتطورها مما ساعد علب ظهور ميناء شرق بورسعيد، كميناء محوري عالمي، مؤكدًا على عزم الدولة علي تحويل محور قناة السويس، إلي مركز متطور للصناعات الحديثة، يعمل علي خدمة الأسواق داخل و خارج ، ليصبح محور قناة السويس قاطرة التنمية، التي ستحقق نموًا اقتصاديًا، وتقدمًا صناعيًا و ولوجستياتًا و تجاريًا.

وأضاف درويش، أن الهيئة الاقتصادية للمحور، وضعت رؤية لتصبح منطقة قناة السويس من أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمار بحلول عام 2030، باستخدام أحدث تكنولوجيا و الأساليب العلمية الحديثة في إنشاء المشروعات و ادارتها.

و شدد درويش، علي شراكة حقيقية طويلة الأمد بين و القطاع الخاص، تنبئ بمستقبل مشرق لمنطقة قناة السويس، وتوفر آلاف من فرص العمل لشباب مصر، مشيرًا إلي التوسعات في ميناء شرق بورسعيد، تؤهله ليصبح واحدًا من أكبر محطات الحاويات في العالم.

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