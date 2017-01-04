دفاع ممتهمي دار السلام ينفي تجمهر موكليه بـ «أحداث السلام»

دفع دفاع المتهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث دار السلام “، والمنعقده بأكاديمية الشرطة، بعدم وجود ثمة دليل بالأوراق يؤكد اتهام موكليه، مدافعًا بإنتفاء صلتهم بالتجمهر، قائلاً “لا علاقة لهم لا من بعيد أو قريب بالتجمهر الذي نتج عنه الجرائم ” .

ودفع الدفاع كذلك بعدم جدية التحريات، ولفت عضو الدفاع، بأن مجرى التحريات استند على صور منشورة بأحد الجرائد اليومية، يظهر فيها أحد الملثمين، ليؤكد الدفاع بأنهم وبسؤالهم لمجري التحريات عن كيفية علمه أن الملثم هو أحد المتهمين “خالد” كما أفاد، لم يُجب.

وأضافت المرافعة ، بأن جميع الشهود الذين تم الإستماع اليهم ، لم يصورا احدهم شكل التجمهر أو حالته ، مضيفاً بأن المجني عليهم لم يقتلهم المتجمهرين لأنهم كانوا من بينهم ، وفق قوله .

وكانت النيابة قد وجهت لكل من أحمد محمد عبدالمطلب، وشقيقه خالد محمد عبدالمطلب، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.