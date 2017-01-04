نقيب معلمى شمال سيناء: إطلاق أسماء شهداء العلم على مدارس وشوارع المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

كشف "محمد سالم بحيرى"، نقيب معلمى شمال سيناء، عن مساعى تبذلها النقابة لإطلاق أسماء شهداء العلم من المعلمين الذين استشهدوا فى شمال سيناء على المدارس والشوارع فى مدنهم وقراهم، لافتا أن العدد وصل لـ 8 شهداء، لتخليد أسماء من سالت دماؤهم وهم يؤدون واجبهم الوظيفى أثناء عملهم أو وهم سائرون لمدارسهم.

وأشار "بحيرى" لـ"اليوم السابع"، إلى تضافر جهود النقابة العامة للمعليمن ونقابة شمال سيناء الفرعية فى الوقوف لجانب كل معلم يتعرض للإصابة نتيجة الأحداث التى تشهدها المحافظة على وجه الخصوص فى مناطق الشيخ زويد ورفح، لافتا أن النقابة العامة بالقاهرة مدت نقابة شمال سيناء بـ 25 ألف جنيه مؤقتا تحت بند الإصابات والوفيات، و10 آلاف جنيه لأى فقيد، و25 ألف جنيه تصرف لكل حالة من المعلمين تقتضى الظروف نقله لمحافظته خارج شمال سيناء.

وحول دور النقابة فى تلمس احتياجات المعلمين فى مدارس المناطق البعيدة والنائية، أشار نقيب معلمى شمال سيناء، إلى أنه فى هذا السياق تم رصد الاحتياجات الأساسية وأبرزها توفير استراحات مجهزة، وتم الدفع فى هذا الاتجاه مع الجهات المسئولة فى المحافظة، ويجرى العمل فى الوقت الجارى على توفير 25 استراحة فى مركز الحسنة و15 استراحة فى مركز نخل بوسط سيناء، كما يتم التواصل مع المعلمين فى مناطق الشيخ زويد ورفح ورفع مطالبهم بشكل مباشر للجهات المسئولة كل فيما يخصه ونقل معاناتهم اليومية.

أضاف أنه فى مجال رفع كفاءة المعلمين يجرى التنسيق مع كلية التربية بجامعة العريش لعقد دورات تدريبية شاملة فى النواحى الإدارية والفنية فى قاعات الكلية، يقوم بها أساتذة متخصصون فى المجال التربوى والنواحى الفنية والإدارية.

وعن جانب توفير الخدمات الترفيهية للمعلمين بشمال سيناء، أوضح نقيب المعلمين، أنه خلال الشهر القادم سيتم الانتهاء من تجهيز نادى المعلمين الواقع بجوار مبنى النقابة الفرعية فى العريش وافتتاحة رسميا، ليستقبل أسر المعلمين ويوفر احتياجاتهم، ويجرى العمل حاليا فى أعمال الصيانة والتطوير للنادى الصيفى للمعلمين والمصيف فى منطقة المساعيد على شاطئ مدينة العريش، حتى يكون جاهزا لاستقبال الأسر خلال فترة الصيف وإجازات المدارس .

وأشار إلى أنه تم تسيير 5 رحلات ترفيهية للمعلمين وأسرهم للمعالم السياحية فى مدينة الإسكندرية وجارى التجهيز لـ 5 رحلات أخرى خلال الشهر القادم بمبلغ رمزى 160 جنيها للفرد الواحد ، كما سيتم بعد إجازة نصف العام الدراسى تكريم 200 معلم على مستوى الإدارات، وسيتم التكريم بواسطة أعضاء اللجان النقابية فى الإدارات التعليمية بمراكز العريش ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد، إضافة لتكريم طلبة مميزين وكل من يخدم العملية التعليمية فى شمال سيناء.

وحول دور النقابة فى حل مشكلة ازدحام سيارت نقل المعلمين بين العريش ومناطق وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، أكد أن المشكلة واقعة بالفعل ويعانى منها المعلمون يوميا، لأن عدد السيارات التى وفرتها المحافظة لنقلهم لا تكفى، وتم عرض ذلك على اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الذى بدوره وعد أنه حال وصول سيارات أخرى للمحافظة، سيتم الدفع بها بجانب التى تعمل حاليا للقضاء على هذه المشكلة.

وردا على تضرر أعداد من المعلمين من عدم الاستجابة لمطالبهم بالنقل بين الإدارات قال نقيب معلمى شمال سيناء، إن هناك شرطا أساسيا يتم إقراره حال استلام المعلم لعمله فى شمال سيناء، أنه لا يطالب بالنقل خلال فترة 5 سنوات متواصلة، إضافة لاعتبارات أخرى تحكم عملية النقل بين المدارس فى شمال سيناء والإدارات، أهمها وجود عجز أو زيادة فى معلم المادة، واعتبارات النصاب القانونى من الحصص للحصول على الكادر المالى، وأن هناك ضوابط تنظمها الجهات الإدارية وفى حالة وجود تضرر للمعلم تتدخل النقابة دون إخلال بهذه الضوابط التى تحافظ على العملية التعليمية فى شمال سيناء .