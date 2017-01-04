ضبط 3 مصانع مخللات وحلاوة طحينية وعجوة وسمن بحملة تموينية بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حملة مكبرة علي الأسواق والمصانع غير المرخصة ومصنعى المواد الغذائية من خامات غير مطابقة للمواصفات بالمراكز والمدن .

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بضبط "عايده ت ا 46 عام" صاحبه مصنع مخللات بقرية ميت حواى مركز السنطة مقيمه بذات الناحيه وبحوزتها 15برميل مخلل لفت زنه البرميل 100 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك و15 برميل مخلل جزر زنه البرميل 100 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك.

وضبط "جمال ح غ 54 عام" صاحب مصنع حلاوة طحينيه بشارع عبده شمله- ثان طنطا مقيم بذلت الدائرةوبحوزته 2 برميل عسل جلكوز زنه البرميل 300 كيلو جرام بدون فواتير تدل على مصدره، و 2 كرتونه سمن شورتتينج زنه الكرتونه 25 كيلو جرام محظور استخدامها و38 قطعه حلاوه طحينيه زنه القطعه نصف كيلو جرام

كما تمكنت الحملة من ضبط "عبدالحميد م ب 41 عام" صاحب مصنع تعبئه مواد غذائيه خلف منطقه التجنيد أول طنطا وبحوزته 6 عبوة بلح عجوه زنه العبوة 60 كيلو جرام غير صالحه للاستهلاك

وحررت المحاضر2388 جنح مركز السنطة و 462 جنح قسم ثان طنطا و 577 جنح قسم اول طنطا 2017، وتم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.