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بالصور.. الإمام الأكبر للبابا: لا يمكن لأي أحد أن يعزل المصريين عن جذور المودة بينهم

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بالصور.. الإمام الأكبر للبابا: لا يمكن لأي أحد أن يعزل المصريين عن جذور المودة بينهم بالصور.. الإمام الأكبر للبابا: لا يمكن لأي أحد أن يعزل المصريين عن جذور المودة بينهم

>كتب لؤى على

قام فضيلة الإمام الأكبرد أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اليوم الأربعاءبزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

قدم فضيلة الإمام الأكبر أخلص التهاني وأطيب الأماني لقداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بحلول عيد الميلاد، مؤكدًا أن زيارة اليوم للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد حرصنا فيها هذه المرة على أن يشارك فيها زهور أبناء الأزهر وبناته؛ ليعبروا عن المحبة والوحدة التي تجمعنا والتي هي أكبر من كل محاولات شق الصف المصري، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعبر عن الوحدة الصلبة التي تتحطم عليها دائما محاولات المجرمين والمخربين، وأن التاريخ علمنا أن دائمًا أكبر من هذه المحاولات.

وأوضح فضيلته أن مصر متدينة منذ آلاف السنين ولا يمكن لأي أحد كائنا من كان أن يعزل المصريين عن جذور المودة التي تسود بينهم، مشيرا إلى أننا نعلم أبناءنا وبناتنا في الأزهر أن الناس بالقياس إلى المؤمن إما أخ في الدين، أو نظير في الإنسانية، ومما كان يردده النبي –صلى الله عليه وسلم- عقب كل صلاة ويَشْهد عليه قوله مخاطبًا ربه": أنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَة"؛ لتأكيد الأخوة الإنسانية، سائلا الله تعالى أن يُحقِّق لوطننا مزيدًا من الأمن والأمان والتقدُّم والرَّخاء، وأن يرعى خطواتنا المشتركة من أجل رفعته ووحدة شعبه.

من جانبه، أعرب قداسة  البابا تواضروس الثاني عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق لفضيلته، قائلا: وتزداد هذه السعادة بوجود شباب الأزهر معنا اليوم الذي يعبر عن النفسية والشخصية الطيبة ويدل على صدق المودة، وأنا أكثر مودة بمعرفة شباب جدد أشعرنا اللقاء بهم أننا لسنا وحدنا، فكلما كنا يدا واحدة كنا أكثر سعادة على أرض مصر.

وأوضح قداسته أن المسلمين والمسيحين يعيشون على أرض الوطن في تلاحم وأخوة وتواصل، وأنَّ العلاقات القوية بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجا فريدا في التعايش المشترك بين المصريين، متمنيا أن تبقى مصر محروسة بصمود أبنائها ووحدتهم التي تتجلَّى– دائمًا - في أوقات المحن والشدائد.  

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=2Svu3rc2IBw

 

 

 

 

 


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