الأرصاد: تحسن أحوال الطقس حتى الجمعة وموجة متقلبة تبدأ السبت

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الجمعة المقبل، وخاصة على الوجه البحرى والقاهرة والصعيد، حيث يسود طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد خاصة الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

كما أكد عبد العال ، أنه بدءا من نهاية يوم الجمعة وبداية السبت ستبدأ موجة من التقلبات الجديدة فى حالة الطقس .

وأوضح أنه حتى مساء يوم الجمعة سترتفع درجات الحرارة تدريجيا ما بين درجة إلى درجتين، حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية ما بين السواحل 15 إلى 16 ، وفى القاهرة ستتراوح العظمى ما بين 18 إلى 19 درجة ، أما فى شمال الصعيد وجنوب سيناء والغردقة فستتراوح بين 18 إلى 19 درجة ، وفى شلاتين وحلايب وجنوب الصعيد تترواح الحرارة بين 21 الى 22 درجة.