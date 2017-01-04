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دفاع «عز وعسل» يطالب بالتصالح معهما في «تراخيص الحديد» أسوة برشيد

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دفاع «عز وعسل» يطالب بالتصالح معهما في «تراخيص الحديد» أسوة برشيد دفاع «عز وعسل» يطالب بالتصالح معهما في «تراخيص الحديد» أسوة برشيد

أحمد عز

بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم “تراخيص الحديد”.
> عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

وطلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل من المحكمة امتداد اثر التصالح لموكليهما مع الدولة اسوه ب”التصالح الذى تم مع رشديد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

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