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القبض على صاحب مصنع ملابس لاستخدامه ماركات شركات كبرى على منتجاته

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القبض على صاحب مصنع ملابس لاستخدامه ماركات شركات كبرى على منتجاته القبض على صاحب مصنع ملابس لاستخدامه ماركات شركات كبرى على منتجاته

> الغربية ــ إسلام الخياط

داهم ضباط مباحث مصنع ملابس يقوم بتزوير الماركات بأسماء الشركات الكبرى ووضعها على الملابس بمنطقة قحاقة بطنطا. 

 

 كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين، من العقيد محمد عز وكيل مباحث التموين، بتمكن ضباط التموين بمداهمة مصنع ملابس يقوم بتزوير الماركات المعروفة ووضعها على الملابس المصنعة بالمصنع، وتم  ضبط  "ج اح م ع" 36 عاما صاحب مشغل لتفصيل الملابس بشارع مسجد الفرقان بمنطقة قحافة ثان طنطا، وبحوزته 120 بنطلون مدون عليها ماركة GOLF صنع فى و180 بنطلون مدون عليها ماركة L&G صنع فى مصر  و120 قطعة كاش مايوه مدون عليها ماركة GOLF و50 قطعة قماش معدة للتصنيع و200 استيكر مدون عليه ماركة GOLF MADE In0A0R0E تستخدم فى التصنيع.

 

 حرر الحضر 461 جنح قسم ثان طنطا 2017 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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