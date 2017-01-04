بدء الاجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية بشأن سوريا

كتب مصطفى عنبر

بدأ منذ قليل، اجتماعا تشاوريا لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن سوريا بحضور السفير رمزى عز الدين نائب المبعوث الأممى إلى سوريا للوقوف على آخر تطورات الأوضاع هناك فى ظل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمى للأزمة السورية.

وانطلق الاجتماع بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، والسفير حسام زكى الأمين العام المساعد لشئون مكتب الأمين العام.

وكان وزراء الخارجية العرب قد عقدوا اجتماعا طارئا يوم 19 ديسمبر الماضى، بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية فى مدينة حلب السورية، مطالبين بوقف فورى لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمواطنين السوريين.