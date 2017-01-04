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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم 46 مستوطنا يهوديا اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين نفذوا عمليات الاقتحام من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة، فى حين تصدى مصلون لهذه الجولات الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفى سياق آخر، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أراض فى منطقة "المريج" على المدخل الغربى لبلدة كفر الديك فى محافظة سلفيت ووصلت للمناطق الأثرية والتاريخية، فيما شرعت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات بهدم آبار مياه لتجميع مياه الأمطار فى بلدة تقوع شرق بيت لحم.


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