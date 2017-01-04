أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد إقامة صلاة الميلاد بالكاتدرائية وتدعو السيسي لحضور القداس

Google+ Print
الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد إقامة صلاة الميلاد بالكاتدرائية وتدعو السيسي لحضور القداس الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد إقامة صلاة الميلاد بالكاتدرائية وتدعو السيسي لحضور القداس

والبابا تواضروس – أرشيفية

كتب – مينا السمرجى

نفى القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تردد عن إقامة قداس عيد الميلاد فى الكنيسة البطرسية، والتى شهدت حادث التفجير الإرهابى قبل أسبوعين.

 

وأضاف “بولس” في تصريح خاص لـ ONA، أن القداس سيقام فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كالمعتاد سنويًا.

وأوضح حليم، أن الكنيسة وجهت الدعوة إلى الرئيس السيسى لحضور القداس، مساء الجمعة المقبل.

وقال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية: “من يطلب من أسر شهدائنا بالبطرسية، حضور صلاة عيد الميلاد بالكاتدرائية، ستوجه له الدعوة على الفور”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني