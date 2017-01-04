الكنيسة الأرثوذكسية تؤكد إقامة صلاة الميلاد بالكاتدرائية وتدعو السيسي لحضور القداس

كتب – مينا السمرجى

نفى القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تردد عن إقامة قداس عيد الميلاد فى الكنيسة البطرسية، والتى شهدت حادث التفجير الإرهابى قبل أسبوعين.

وأضاف “بولس” في تصريح خاص لـ ONA، أن القداس سيقام فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كالمعتاد سنويًا.

وأوضح حليم، أن الكنيسة وجهت الدعوة إلى الرئيس السيسى لحضور القداس، مساء الجمعة المقبل.

وقال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية: “من يطلب من أسر شهدائنا بالبطرسية، حضور صلاة عيد الميلاد بالكاتدرائية، ستوجه له الدعوة على الفور”.