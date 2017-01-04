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عمدة "العضايمة" بالأقصر: مزارعو القصب قرروا التحول لزرعة الموز

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عمدة "العضايمة" بالأقصر: مزارعو القصب قرروا التحول لزرعة الموز عمدة "العضايمة" بالأقصر: مزارعو القصب قرروا التحول لزرعة الموز

>الأقصر – أحمد مرعى

قال ضياء البتيتى عمدة قرية العضايمة وأمين حزب حراس الثورة بالأقصر، إنه عقد اجتماعاً مع عدد من مزارعى القصب، أكدوا خلاله أن الزيادة التى طالبوا بها فى سعر لتوريد القصب لم تتحقق، حيث أن الزيادة لا تتناسب مع المصروفات الحقيقية التى ينفقها المزارعون على  المحصول.

وشدد علي أن المزارعين طالبوا بأن يرتفع سعر الطن لـ٨٠٠ جنيه على الأقل، ولكن لم تستجب لطلبهم .

وأضاف العمدة ضياء البتيتي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جميع المزارعين قرروا خلال الإجتماع العدول عن زراعة القصب وزراعة الموز بديلا عنه.

 

وطالب أمين حزب حراس الثورة بالأقصر، المزارعون الذين حضروا الإجتماع بقيادة عثمان عبد الصبور امين تنظيم الحزب، وضم مجموعة من كبار المزارعين بالمحافظة وهم كل من "منصور مدنى وأحمد حسن والعمدة ماهر عمدة كومير، وثابت عدلى وطلعت النابى واللواء خميس عمدة المساوية، وباهى الشافعى ومرتضى الشافعى، بضرورة التحلي بالصبر لحين بحث الامر مع محمد بدر محافظ الأقصر، مؤكداً أنه سوف يرفع مذكرة بهذه الأزمة للأمانة العامة للحزب لتتولى الأمر مع الحكومة مستقبلاً.

فيما أكد نبيل بدران أحد كبار مزراعي قرية النسما، أن المبلغ التى أقرته الحكومه غير عادل ومع هذا سوف يتم التعاون من أجل الظروف الإقتصادية التى تمر بها ، مشدداً علي أنه يجب أن تنظر الحكومة للأمر بجدية .

 


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