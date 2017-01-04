بالصور.. تشييع جنازة المخبر ضحية حادث اطلاق النيران بإبشواي

الفيوم – رباب الجالى

شيع منذ قليل فى جنازة عسكرية جثمان المخبر يحيى محمد 39 سنة من قوة مركز شرطة إبشواى، شهيد حادث إطلاق الأعيرة النارية من قبل مجهولين على سيارة شرطة يستقلها رئيس مباحث إبشواى والمخبر الشهيد بالقرب من قرية العجميين مما تسبب فى إصابتهما، ونقلا إلى مستشفى جامعة الفيوم وتوفى المخبر أثناء محاولة إنقاذه بغرفة العمليات بينما نقل رئيس المباحث لمستشفى الشرطة بالعجوزة لاستكمال علاجه.

أقيمت الجنازة العسكرية، بمسجد ناصر بمدينة الفيوم بحضور الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد واللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم واللواء حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائى ولفيف من التنفيذيين وقيادات مديرية الأمن، وتم تأدية صلاة الجنازة وقدم المحافظ ومدير الأمن العزاء لأسرة المخبر الشهيد، وعقب ذلك نقل جثمانه إلى مقابر عائلته بقرية السنجأ لدفنه.

وأكد محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتزيدهم إصرارا وعزيمة لمحاربة الإرهاب والقضاء علية ودحره تماما ودعا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بكامل رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويعجل بشفاء الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث.