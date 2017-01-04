مجدى يعقوب لـ"اليوم السابع": يجب سن قوانين منظمة لنقل الأعضاء البشرية

الإسكندرية جاكلين منير

طالب الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، بقوانين منظمة لعمليات نقل الاعضاء البشرية لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف يعقوب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى ورشة عمل حول علم الجينات بمكتبة الإسكندرية، أن الدستور يمنح حق نقل الاعضاء لإنقاذ حياة المرضى ولابد من وجود قوانين منظمة لتلك العملية.

وحول النجاح الذى حققه مركز مجدى يعقوب للقلب فى أسوان قال إن المركز حقق نجاح ولكنه يحتاج الكثير من الحماس والدعم المجتمعى، كما أنه يحتاج أن يشعر المجتمع أن المركز ملكاً له .