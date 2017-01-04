تقرير الطب الشرعى يثبت انتحار وائل شلبى واعتياده تعاطى "الترامادول"

كتب محمد إبراهيم

انتهت مصلحة الطب الشرعى، من صياغة تقريرها النهائى الخاص بتشريح جثمان المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة المستقيل، على خلفية اتهامه فى إحدى قضايا الرشوة مع آخرين.

وأوضح تقرير التشريح النهائى، قيام أمين عام مجلس الدولة المستقيل بالانتحار عن طريق ربط قطعة قماش حول عنقه معقودة من الخلف، وأدت إلى كسر بالعنق والنخاع الشوكى، تسببت فى نزيف حاد فى الدورة الدموية أدت للوفاة.

وأكد التقرير عدم وجود آثار لأى شئ بدنى أو مؤثر فى جسده، كما كشف اعتياد المتهم تعاطى مواد مخدرة عقار "الترامادول"، وتتسلم النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالتشريح النهائى خلال ساعات.

يذكر أن وائل شلبى توفى داخل محبسه يوم الأحد الماضى، وتم دفن جثمانه فى مسقط رأسه بالمنوفية.