شرطة دبي تتلقى 6669 بلاغا خلال عام 2016 بزيادة قدرها 10%

أعلن النقيب أحمد محمد عبد الله رئيس قسم التواصل الالكتروني في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي عن تلقّي القسم 6669 بلاغاً عبر خدمة "التبليغ عن الجريمة" من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي والتطبيق الذكي على مدار العام المنصرم بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2015 والذي تلقى فيه القسم 5351 بلاغا.

وأضاف النقيب أحمد أن القسم تلقى 28 ألفا و725 رسالة الكترونية خلال العام الماضي بزيادة بلغت 15% عن عام 2015 حيث تلقى القسم حينها 21 ألفا و553 رسالة الكترونية، مؤكّداً في حديثه حرص الإدارة على التعامل مع كافة الرسائل الالكترونية الواردة من الجمهور، وتحويلها للإدارات المختصة والرد عليهم في غضون 48 ساعة فقط، وهو ما يتواءم مع التعهدات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأوضح النقيب أحمد أن الزيادة في أعداد الرسائل الالكترونية والبلاغات الواردة عبر خدمة "التبليغ عن الجريمة" يعود إلى ثقة الجمهور بشرطة دبي والتي اكتسبتها بسبب تعاملها مع كافة البلاغات الواردة بسرعة وجدية وحرفية عالية، ومتابعة كل منها على حدا للتأكد من واقعيتها، مع التزامها بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة سواء أفصح مقدم البلاغ عن معلوماته الشخصية أم لا، هذا إلى جانب الوعي الذي ارتفع عند الجمهور بقنوات التواصل التي يسرت العملية وأضفت الشعور بالأمان لدى المتقدمين بالبلاغات.

وقال النقيب أحمد أن قسم التواصل الالكتروني إنما استحدث لتسهيل التواصل مع الجمهور وإيجاد قنوات الكترونية وذكية تتيح لهم حرية الاختيار ضمن قنوات التواصل المختلفة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على هاتف النّجدة 999 والمخصّص فقط للحالات الطّارئة، إلى جانب الرّد على جميع استفسارات المتعاملين عن طريق البريد الإلكتروني mail@dubaipolice.gov.ae، وتلقّي البلاغات المتعلّقة بأنواع الجرائم المختلفة.

وأضاف أن القسم معنيّ بتلقّي استفسارات الجمهور سواء كانت متعلقة بالجوانب المروريّة أو الجنائيّة عبر البريد الالكتروني، كما يمكنهم أيضا من إرسال المقترحات والشكاوى، ومن ثم يقوم القسم بتحويلها للإدارات المعنية على الفور، موضحا أن القسم يتولّى أيضاً خدمة التبليغ عن الجريمة، حيث يمكن للأفراد غير الرّاغبين بالكشف عن هوياتهم إرسال بريد الكتروني عن طريق موقع الشرطة الرّسمي أو من خلال التطبيق الذكي بالضغط على أيقونة "التبليغ عن الجريمة"، حيث تظهر خانات تتعلّق بالاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني، وللمرء مطلق الحرية في تعبئتها أو تركها خالية، وليس مطلوبا منه سوى كتابة موضوع الجريمة التي يود التبليغ عنها، وبشكل يضمن سرية هويته.

وأوضح أن التواصل الالكتروني بهذا الشّكل من دون أن يضطر المرء للكشف عن هويّته يبني جسوراً من الثقة والتعاون بين الجمهور وشرطة دبي، ويحفّز كافّة الأفراد على التّعاون، ويعزّز شعورهم بأنهم جزء من تحقيق منظومة الأمن في المجتمع.

وأكّد النّقيب إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعتبر الجمهور بمثابة الشريك الرئيسي في تحقيق الأمن لإمارة دبي، والذي يستوجب التواصل المستمر من قبلهم، والإبلاغ أولا بأول عن جميع أنواع وأشكال الانتهاكات الأمنية، وهو الواجب المناط بكل مواطن ومقيم على أرضها، مشددا على أن مكالمات وبلاغات ورسائل الجمهور محل تقدير دائم لدى القيادة العامة لشرطة دبي.