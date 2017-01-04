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منتخب الشباب يبدأ استعداداته لأمم إفريقيا

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منتخب الشباب يبدأ استعداداته لأمم إفريقيا منتخب الشباب يبدأ استعداداته لأمم إفريقيا

ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بزامبيا، والتى ستقام فى الفترة من ٢٦ فبراير حتى ١٣ مارس المقبلين.

يتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع المغرب يومي ١٧ و١٩ يناير الجاري باستاد القاهرة، ومن المقرر أن تغادر بعثة القاهرة يوم ٢٦ فبراير المقبل.

وضم الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال ٢٦ لاعبًا للمعسكر هم: محمد عصام الغندور وعمر وائل رضوان ومصطفى محمود وأسامة جلال وعلى حسين وعمر محمد صلاح ومحمد أحمد يوسف ومحمود مرعى عبدالفضيل وأحمد محمد أبوالفتوح وعمرو السعداوى سالم وعمر محمد رجب وأحمد محمد عبدالقادر وأكرم توفيق وناصر ماهر وكريم وليد وأحمد مصطفى السيد وأحمد حمدى حسين ومحمود سامى وعمر أحمد فاروق وعبدالله محمد النادى ومصطفى محمد أحمد وصلاح محسن محمد ومدحت محمد إبراهيم ومحمد صادق وعمر مرموش.

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