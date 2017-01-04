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الحكومة توافق على مشروع قانون بإعادة هيكلة وتنظيم «الإفلاس»

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الحكومة توافق على مشروع قانون بإعادة هيكلة وتنظيم «الإفلاس» الحكومة توافق على مشروع قانون بإعادة هيكلة وتنظيم «الإفلاس»

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.

وقال قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.

وأكد “عبد الرحيم” أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.

 

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