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تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى لـ28 فبراير

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تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى لـ28 فبراير تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى لـ28 فبراير

>كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن على، مدير سابق ببنك الاستثمار العربى، والمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك، وتعيين عضو منتدب، لجلسة 28 فبراير المقبل، لرد الجهة الإدارية.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، إلغاء قرار رئيس الوزراء بتتعيين هانى سيف النصر رئيسًا لمجلس الإدارة، وعضوًا منتدبًا لبنك الاستثمار العربى، وإلغاء تشكيل مجلس الإدارة.

وذكر مقيم المدعى، أن هانى سيف النصر شغل منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، وتم تعيينه بالبنك بقرار مشوب بالبطلان، صادر عن رئيس الوزراء عصام شرف عام 2011.

 

 


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