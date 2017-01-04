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سقوط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش قبل ترويجها بالجيزة

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سقوط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش قبل ترويجها بالجيزة سقوط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش قبل ترويجها بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 23 طربة حشيش،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد اتجار " محمد. ع " و " محمد. ح " عاطلين بالمواد المخدرة .
> وبالحصول علي إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما وضبطهما وبحوزتهما 23 طربة من مخدر الحشيش،  وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق. 
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