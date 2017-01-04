جنايات دمياط تحيل أوراق قاتل زوجته الليبيه برأس البر إلى المفتى

دمياط –معتز الشربينى

أحالت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة بدمياط برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية المستشارين محمد عزت صالح وسالم عبد الرحمن صالح وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، أوراق قاتل زوجته الليبيه إلي فضيلة المفتي، وحددت له جلسة 9 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضى، عندما فك رجال مباحث رأس البر لغز مقتل سيدة والعثور على أشلائها فى صناديق القمامة وتحرر عن ذلك محضر برقم 580 إداري قسم رأس البر لسنة 2016.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة اللواء سيد العشماوى مدير البحث الجنائي بدمياط عن أن الجثة لسيدة تدعى زاهية عبد الله محمود "43" وليبيه الجنسية، زوجة الشحات محمد عبد الله عبد النبي 39 سنة قهوجي بكافتيريا برأس البر ومقيم بدائرة مركز سيدي سالم / كفر الشيخ ويقيم مع المجني عليها بالعشة رقم 33 شارع 85 دائرة القسم وكشفت التحريات ان زوجها وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها لارتباطها بعلاقات أخرى أثناء تواجدها بدولة ليبيا.

وتبين وقوع مشادة كلامية بينهما فقام بخنقها حتى فارقت الحياة وتقطيعها إلى أجزاء لعدم قدرته على التخلص من الجثة مرة واحدة وقيامه بإلقاء أجزاء الجثة في أماكن متفرقة .

تمت احالة المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق واحالت اوراق القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.