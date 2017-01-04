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24 يناير .. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بالعفو الشامل عن «مبارك»

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24 يناير .. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بالعفو الشامل عن «مبارك» 24 يناير .. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بالعفو الشامل عن «مبارك»

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 24 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إحسان محرم محمد محرم والتي تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأقام إحسان محرم محمد محرم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب من خلالها بصفة مستعجلة، باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.

وقال صاحب الدعوى التي حملت رقم 14474 قضائية لسنة 71 في موضوعها، أن مبارك مصري الجنسية وتربي في هذا الوطن علي القيم الدينية والتعاليم الاسلامية التي أمر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدّره واحترام كبيرنا وشيخنا .

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