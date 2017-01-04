الدفاع الروسية ترصد 27 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجماعات المسلحة السورية انتهكت وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 مرة.

وقال المركز الروسي للمصالحة في حميميم، إن ممثلي روسيا في اللجنة المشتركة مع تركيا لمراقبة الهدنة في سوريا رصدوا 27 خرقاً، أما الجانب التركي فقد سجل ما مجموعه 18 خرقًا، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وأشار إلى أنه يجرى التحقيق في كل خروق الهدنة، وتتخذ التدابير للحيلولة دون تكرارها. إلى ذلك، كشفت تغريدات لزعيم جبهة النصرة في وادي بردى بريف دمشق الغربي، المدعو أبو هاشم التلي (القلموني) وجود الجبهة في المنطقة ومسؤوليتها عن قطع المياه عن دمشق.

ودعا التلي، مقاتليه في تغريدات له على “تويتر” إلى الثبات في محاور القتال، مؤكدًا في الوقت نفسه قطع المياه عن العاصمة.

وكانت مجموعات من المعارضة المسلحة قد أصدرت بياناً تحدثت فيه عن عدم وجود النصرة فتح الشام في المنطقة، وتذرعت بذلك لتجميد اتفاق وقف إطلاق النار.