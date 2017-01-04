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مصادر بجهات التحقيق: قضية تظاهر أحمد ماهر بالملابس الداخلية لم تحفظ أو تغلق

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مصادر بجهات التحقيق: قضية تظاهر أحمد ماهر بالملابس الداخلية لم تحفظ أو تغلق مصادر بجهات التحقيق: قضية تظاهر أحمد ماهر بالملابس الداخلية لم تحفظ أو تغلق

>كتب كريم صبحى

كشفت مصادر بجهات التحقيق، أن قضية اتهام الناشط السياسى أحمد ماهر بالتظاهر بالملابس الداخلية، أمام منزل وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم فى مدينة نصر، فى 2013، لم يتم غلقها أو حفظها حتى الآن، ومازال بعض المتهمين على ذمة القضية محتجزين حتى الآن.

 
> وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما نظمت حركة 6 إبريل تظاهرة بالملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية وقتها اللواء محمد إبراهيم.
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يذكر أن أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل السابق، ينهى حاليا إجراءات إخلاء سبيله، بعد الإفراج عنه من سجن طرة عقب قضاءه 3 سنوات فى السجن بقضية خرق قانون التظاهر، والتعدى على حرس محكمة.


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