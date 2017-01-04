غداً.. ورشة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بحضور 3 وزراء

كتبت أسماء نصار

ينظم المركز القومى لبحوث المياه، ومشروع التكيف مع المتغيرات المناخية في منطقة دلتا نهرالنيل، غداً الخميس، ورشة عمل "الدراسة الاستكشافية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط " بحضور وزراء الرى والبيئة والتنمية المحلية ومحافظو المحافظات الساحلية الشمالية، بالإضافة إلى المهتمين بالادارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

تتناول ورشة العمل استعراض أهم مخرجات الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري الأسباني والتي شملت تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لجميع مناطق سواحل البحر المتوسط داخل مصر مع تقييم القضايا الراهنة والمستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل نظم المعلومات الجغرافية لكافة البيانات البيئية والإجتماعية والإقتصادية لسواحل البحر المتوسط داخل مصر، فضلاً عن رفع درجة الوعي للشركاء الرئيسيين بخصوص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع إعداد تقييم مبدئي لمستوي الشراكة بين هؤلاء الشركاء.