أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السلطات التركية تعتقل شرطيًا مؤيدًا لتنظيم «داعش»

Google+ Print
السلطات التركية تعتقل شرطيًا مؤيدًا لتنظيم «داعش» السلطات التركية تعتقل شرطيًا مؤيدًا لتنظيم «داعش»

الشرطة التركية

(أ.ش.أ)

اعتقلت قوات الأمن التركية شرطيًا، خلال حملة أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بمدينة سعرد شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن سعرد، شنت حملة أمنية ضد شرطي، تبين أنه ينشر منشورات مؤيدة للتنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نقل الشرطي المعتقل إلى مديرية الأمن لبدء التحقيق معه.

وفي سياق متصل، شنت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن مدينة سعرد، حملة أمنية مكبرة على عدد من المحال التجارية والبيوت، أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص، من بينهم مسئولون من حزب المناطق الديمقراطية الكردي بالمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا