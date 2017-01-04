السلطات التركية تعتقل شرطيًا مؤيدًا لتنظيم «داعش»

(أ.ش.أ)

اعتقلت قوات الأمن التركية شرطيًا، خلال حملة أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بمدينة سعرد شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن سعرد، شنت حملة أمنية ضد شرطي، تبين أنه ينشر منشورات مؤيدة للتنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نقل الشرطي المعتقل إلى مديرية الأمن لبدء التحقيق معه.

وفي سياق متصل، شنت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن مدينة سعرد، حملة أمنية مكبرة على عدد من المحال التجارية والبيوت، أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص، من بينهم مسئولون من حزب المناطق الديمقراطية الكردي بالمدينة.