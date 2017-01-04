وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى

كتبت-رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء "ناصر جودة" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن قادما من عمان على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية الأردني بتسليم الرئيس السيسى رسالة من الملك "عبدالله الثانى" عاهل الأردن تتناول دعم علاقات التعاون بين مصر والمملكة الأردنية وبحث آخر التطورات بالمنطقة ودعوة الرئيس "السيسى" للمشاركة فى القمة العربية التى تعقد فى الأردن مارس القادم لبحث آخر التطورات العربية.

كما يبحث دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائى في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.