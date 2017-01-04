مجلس الوزراء يبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

(أ.ش.أ)

بحث مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل باجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، والتي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات خاصة الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ويتطرق مجلس الوزراء، إلي بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرًا، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوية للمواطنين، توافرها بكميات مناسبة وصول الدعم إلى مستحقيه.