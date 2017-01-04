بلاغ ضد قناة «MBC مصر2» لإسائتها للرئيس السيسي ولمصر

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد قناة “إم بي سي مصر ٢”، لاستضافتها كومبارس مغمورة تعمدت الإساءة للرئيس السيسي ولمصر.

فيما قال صبري، “استضافت قناة «إم.بى.سي مصر 2»، في برنامج «صباحك مصري» كومبارس مغمورة تدعي فاطمة كشري، والتي تعمدت اخراج رسالة للجمهور علي الهواء مباشرة، بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتداء كلاسين تحت الهدوم لحماية نفسة من البرد، لأننا محتاجين له، ومن الواضح أن القناة المبلغ ضدها تعمدت استضافة هذة السيدة للإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية، ولا يجوز للقناة أن تتعلل بعدم تمكنها من منع بث هذة الإساءة.”

وتابع صبرى، “حيث من المعروف لأي ضيف يظهر فى التليفزيون، أن فى DELAY حوالى من 3 الى 5 ثوانى بين التسجيل فى الاستوديو والإذاعة على الهواء، وده عشان يقدر الكونترول يحذف أو يمنع الصوت عن أى شتيمة، أو تطاول، فما بالك بالتطاول علي رئيس الدولة بل وتعمد الإساءة للدولة نفسها، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هذة القناة ذاتها تتعمد إذاعة الإساءات لمصر في برنامج أبو حفيظة، ومن قبلها باسم يوسف.”

فيما قدم صبري، تأييدًا لبلاغه، حافظة مستندات تحوي علي إسطوانة مدمجة مسجل عليها حلقة البرنامج.