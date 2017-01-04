تداول 164 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

(أ.ش.أ)

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 164 شاحنة.

وذكر المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة “الحرية 2 ”، وعلى متنها 31 شاحنة، وغادر الميناء العبارة “مسرة ”، و على متنها 123 راكبًا و 10 شاحنات وسيارة، والسفينة “النوى إكسبريس” وعلى متنها 63 شاحنة، والسفينة “الحرية ” وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب.

وأشار ملاك، إلى أن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال العبارة “سينا”، و على متنها 407 ركاب، و 7 برادات و 2 تريلا، و 6 سيارات و 2 باص جيت، فيما تغادر العبارة “سينا “وعلى متنها 27 راكبًا، و 19 برادًا و 8 تريلات.