أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وزير البنية التحتية يطلق إنشاء بحيرة بسد شوكة بسعة 50 ألف متر مكعب

Google+ Print
وزير البنية التحتية يطلق إنشاء بحيرة بسد شوكة بسعة 50 ألف متر مكعب وزير البنية التحتية يطلق إنشاء بحيرة بسد شوكة بسعة 50 ألف متر مكعب

أطلق معالي عبدالله بلحيف وزير تطوير البنية التحتية المرحلة الثانية من مشروع سد شوكة في المنطقة الجنوبية بإمارة رأس الخيمة بإنشاء بحيرة صناعية جديدة بسعة تخزينية 50 ألف متر مكعب للاستفادة منها في أعمال الزراعة ورفع منسوب المياه الجوفية؛ وتطبيق التجربة على سد وادي شهم بالمناطق الشمالية في إمارة رأس الخيمة وانجاز المشروع خلال العام الحالي؛ وتنفيذ المشروع على سد الوريعة بإمارة الفجيرة؛ لافتا أن هناك عوامل فنية وطبيعية تدخل في إنشاء السدود بمناطق الوديان في الدولة.

وأعلن معاليه عن مشروع جديد لتطوير شارع الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بإنشاء جسور وإشارات ضوئية.

كما أعلن عن إنجاز  مشروع جسر البديع في إمارة الشارقة نهاية العام الجاري بتكلفة 200 مليون درهم؛ لافتا إلى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم وطريق E99 خلال الربع الثالث من العام الجاري بطول 4.5 كيلومترات بتكلفة 28 مليون درهم حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 120 مليون درهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية