وزير البنية التحتية يطلق إنشاء بحيرة بسد شوكة بسعة 50 ألف متر مكعب

أطلق معالي عبدالله بلحيف وزير تطوير البنية التحتية المرحلة الثانية من مشروع سد شوكة في المنطقة الجنوبية بإمارة رأس الخيمة بإنشاء بحيرة صناعية جديدة بسعة تخزينية 50 ألف متر مكعب للاستفادة منها في أعمال الزراعة ورفع منسوب المياه الجوفية؛ وتطبيق التجربة على سد وادي شهم بالمناطق الشمالية في إمارة رأس الخيمة وانجاز المشروع خلال العام الحالي؛ وتنفيذ المشروع على سد الوريعة بإمارة الفجيرة؛ لافتا أن هناك عوامل فنية وطبيعية تدخل في إنشاء السدود بمناطق الوديان في الدولة.

وأعلن معاليه عن مشروع جديد لتطوير شارع الشيخ حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بإنشاء جسور وإشارات ضوئية.

كما أعلن عن إنجاز مشروع جسر البديع في إمارة الشارقة نهاية العام الجاري بتكلفة 200 مليون درهم؛ لافتا إلى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم وطريق E99 خلال الربع الثالث من العام الجاري بطول 4.5 كيلومترات بتكلفة 28 مليون درهم حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 120 مليون درهم.