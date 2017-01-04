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شرطة أبوظبي تطلق خدماتها الإلكترونية على الهواتف الذكية

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شرطة أبوظبي تطلق خدماتها الإلكترونية على الهواتف الذكية شرطة أبوظبي تطلق خدماتها الإلكترونية على الهواتف الذكية

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم منظومة الخدمات الإلكترونية الذكية والتي تشمل الموقع الإلكتروني الجديد والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي وما تحتويه من 45 خدمة شرطية للمتعاملين وخدمات للعاملين إضافة إلى خدمات مبتكرة.

وتتنوع خدمات الشرطة من خلال التطبيق حيث توفر خدمات سهلة وبسيطة للمستخدمين حول ترخيص الآليات والسائقين وأخرى مرورية إضافة إلى خدمة دفع المخالفات المرورية وتجديد ملكيات السيارات ورخص القيادة وغيرها.

كما تم إضافة خدمة الإبلاغ عن عرقلة موقف عن طريق التطبيق على الهواتف الذكية وخدمة دفع رسوم مواقف وخدمة الإبلاغ عن الازدحام المروري.

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