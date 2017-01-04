وزير الخارجية الأردني يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، ناصر جودة، نائب رئيس وزراء، وزير خارجية الأردن، قادمًا بطائرة خاصة من عمان، في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يقوم جوده بتسليم السيسي رسالة من الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، تتناول دعم علاقات التعاون بين مصر والمملكة الأردنية، وبحث آخر التطورات بالمنطقة، ودعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة العربية، والتي تعقد في الأردن، مارس القادم، لبحث آخر التطورات العربية.

كما يبحث، دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.