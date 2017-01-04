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اليوم.. المركز الدولي للكتاب يستضيف حفل توقيع مجموعة «بيت مصاص دماء»

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اليوم.. المركز الدولي للكتاب يستضيف حفل توقيع مجموعة «بيت مصاص دماء» اليوم.. المركز الدولي للكتاب يستضيف حفل توقيع مجموعة «بيت مصاص دماء»

يسضيف المركز الدولي للكتاب حفل توقيع مجموعة “في بيت مصاص دماء” للكاتبة سمر نور، قى السادسة مساء اليوم الأربعاء 4يناير.
> وتدير الأمسية الكاتبة والناقدة عبلة الرويني، ويناقش المجموعة القاص منتصر القفاش ،د. لبنى اسماعيل “أستاذ الأدب الانجليزى بكلية الآداب جامعة القاهرة”، ويختتمها المطرب كرم مراد بمجموعة من أغانيه.

في بيت مصاص دماء هي المجموعة القصصية الثالثة للكاتبه ،حيث قدمت “سمر” قبلها صدر لها مجموعة قصصية وتشكيلية بعنوان “معراج”، عن سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2004، ومجموعة قصصية بعنوان “بريق لا يحتمل” عن دار ملامح للنشر عام 2008.

كما صدرت لها رواية بعنوان “محلك سر” عن دار النسيم للنشر عام 2013، وشاركت بقصة “حفلة بينوكيو” في كتاب مختارات قصصية الصادر في ذكرى نجيب محفوظ عام ٢٠١٢، بمشاركة مائة كاتب مصري. وكذلك قصة “أحزان فرح” في الكتاب الفضى الصادر عن نادى القصة بمناسبة حصول نفس القصة على جائزة نجيب محفوظ عام ١٩٩٩، ونشرت قصصها في العديد من الجرائد والمجلات المصرية والعربية.

الكاتبة تعمل كصحفية في القسم الأدبي بجريدة الأخبار المصرية منذ عام ٢٠٠٩ ، وحصلت على جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية من نقابة الصحفيين المصرية عام ٢٠٠٨.

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