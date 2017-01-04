ضبط طالب ومهندس تعديا على ضابط اثناء القبض على هارب بشبرا الخيمة

القليوبية - خالد حجازى

القى ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على طالب ومهندس متهمين بالتعدى على قوة مباحث تنفيذ الاحكام ومنعهم من اداء مهام عملهم ومقاومة السلطات خلال القاء القبض على أحد الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد حسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أن المقدم احمد سامى حماد رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة نفذ حملة مكبرة شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات وتنفيذ الاحكام لضبط المسجلين خطر والهاربين من السجون ومن احكام وغرامات قضائية .

واثناء قيام الملازم أول محمد حسن أبو السعود ضابط مباحث قسم أول شبرا الخيمة والقوة المرافقه له بحملة تنفيذ احكام، ولدى قيامه بضبط " يسرى .ح .ر " 56 سنة فنى الكترونيات ومقيم منشية الحريه – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة والمحكوم عليه هارب في قضية جنح غيابيا بالحبس 3 شهور وذلك من المحل الخاص به بشارع 15 مايو – دائرة القسم قام "محمد س.د م"18 طالب ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة القسم باعتراض القوات لمنعهم من ضبط المحكوم عليه وتعدى عليهم بالسب والشتم والضرب وتمزيق ملابس الضابط المذكور وعلى إثر ذلك تدخل " سمير أحمد " 59 سنة مهندس كهرباء ومقيم شارع 15مايو – دائرة القسم واشترك في التعدى على القوات اعتراضا على ضبط الثانى ما أدى إلى إصابة الضابط بكدمات وخدوش متفرقه بالجسم وتورم بالقدم اليسرى .

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وامام العقيد وائل صديق مأمور قسم اول شبرا الخيمة حضر والد المتهم الأول " سعد م." 61 بالمعاش ومقيم ذات العنوان وقدم روشتات طبيه تفيد بان نجله مريض نفسى ويخضع للعلاج بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعه وعللا ذلك بعدم معرفتهما بانهم قوات شرطة لارتدائهم الملابس المدنيه تحرر عن ذلك المحضر رقم 252 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2017م .