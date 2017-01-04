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ضبط 4 سيدات متهمات بضرب وإحداث عاهة بالقليوبية

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ضبط 4 سيدات متهمات بضرب وإحداث عاهة بالقليوبية ضبط 4 سيدات متهمات بضرب وإحداث عاهة بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط وإحضار 4 سيدات متهمات فى قضية ضرب واحداث عاهة بطوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن ضباط مباحث مركز طوخ القوا القبض على "آمال .خ.ا"  45 سنة ربة منزل ومقيمة قرقشنده – دائرة المركز ، و"أميرة أ.م" حمد 42 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية، و"تحية أ.م"  38 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية ، و"هند .ه.ا" 49 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية المطلوب ضبطهن وإحضارهن في القضية رقم 3567 إداري مركز طوخ لسنة 2016 م - ضرب وإحداث عاهة.

 


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