ضبط راكب حاول تهريب الحشيش أثناء سفره إلى دبي

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مصرى ، حاول تهريب 4 قطع من مادة بنية داكنة اللون تشتبه فى جوهرها الحشيش المخدر في جواربه، على رحلة مصر للطيران المتجهة إلي دبي.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى دبي، اشتبه أمين الشرطة في الراكب لسيره بطريقة مريبة، تم إبلاغ العميد زينهم الشوري مدير إدارة التأمين بالمطار، والذي أمر بتفتيشه ذاتيًا، حيث عثر معه علي الحشيش مخبأ داخل جواربه وعلي باطن قدمه.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بإلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية.