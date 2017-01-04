دراسة أمريكية: برامج إنقاص الوزن تركز على الرياضة وليس النظام الغذائى فقط

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نصحت دراسة أمريكية، الأشخاص الراغبين فى الحصول على قوام نحيف بالتركيز على تحسين صحتهم وليس فقد الوزن فقط.

وأوضحت الدراسة أن الانخراط فى برامج فقد الوزن، والتى تتضمن ممارسة الرياضة بانتظام، يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن وجود دهون فى منطقة البطن.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن باحثين من جامعة تكساس الأمريكية عقدوا مقارنة بين برامج إنقاص الوزن لـ133 سيدة تعانى من زيادة الوزن وخلصوا إلى أن أكثر الوسائل تأثيرا كانت تلك البرامج التى تعطى الأولوية للأنظمة الغذائية وممارسة الرياضة.

من جانبه، قال الدكتور كونراد ايرنست المشرف على الدراسة والباحث بمعمل التغذية والتدريب والرياضية بجامعة تكساس، إن الحصول على قوام أنحف لا يتعين أن يكون الهدف الوحيد من فقد الوزن.

وأضاف أنه عند البدء فى نظام غذائى جديد يتعين على المشاركين عدم التفكير فقط فى فقد الوزن كهدف، وإنما أيضا خفض المخاطر الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.