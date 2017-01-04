مقتل الرجل الثاني في «داعش» في غارة على الرقة

(أ.ش.أ)

أفادت مصادر ميدانية في مدينة الرقة السورية بمقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش، والملقب بـ«أبو حمزة رياضيات» في غارة جوية لطائرة من دون طيار على الرقة السورية.

ونسبت قناة سكاي نيوز الإخبارية لتلك المصادر، اليوم، القول إن أبو حمزة يعد المسئول الأول في قسم التحقيق لداعش في سوريا، وأمير ديوان التعليم في التنظيم.

وكان ناشطون سوريون قد ذكروا، في وقت سابق، اليوم، بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على عدة قرى في ريف الرقة الغربي، إثر معارك مع مسلحي تنظيم داعش.

ويذكر أن لجان التنسيق المحلية السورية، قد أفادت بأن حصيلة قتلى أمس، جراء القصف والاشتباكات في عموم البلاد بلغت 31 شخصًا.