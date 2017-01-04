بالصور.. أولياء الأمور بالإسكندرية يحملون أبنائهم لدخول المدارس بسبب غرقها بالأمطار

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغات حول غرق بعض المدارس بمياة الأمطار المتراكمة بالمداخل، مما يعيق حركة الطلاب خاصة بالتزامن مع امتحانات نصف العام الدراسى الأول، حيث تلقت غرفة عمليات الإسكندرية، بلاغ بغرق مدخل مدرسة جناكليس الإبتدائية، مما آثار حفيظة أولياء الأمور الذين اضطروا إلى حمل أبنائهم للدخول إلى داخل المدرسة وطالبوا بسرعة تدخل المسئولين لرفع مياه الامطار.

من جهة آخرى تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية حول ارتفاع منسوب المياه بنفق إبراهيم الشريف مما يعيق مرور السيارات، وارتفاع المياه بشارع مصطفى كامل تقاطع شارع سيف أمام نقطه الشرطه مما يعوق حركه السير بالشارع، وارتفاع مستوى المياه بشارع الفتح حتى شارع فتحيه بهيج.

يذكر أن الإسكندرية تشهد هطول الامطار الغزيرة منذ مساء امس فى موجة جديدة من الطقس السيئ تضرب المحافظة.