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إعدام 2889 كيلو من المواد الغذائية وتحرير 493 محضر للباعة الجائلين بالمنيا

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إعدام 2889 كيلو من المواد الغذائية وتحرير 493 محضر للباعة الجائلين بالمنيا إعدام 2889 كيلو من المواد الغذائية وتحرير 493 محضر للباعة الجائلين بالمنيا

>كتب حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، أن اجمالى أعداد المترددين على قسم الاستقبال وعيادات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 818 ألف و882 مستفيد خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2016.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ، الجهود التي قامت بها المديرية خلال الفترة المذكورة،حيث تم استخراج عدد 1739 شهادة صحية للعاملين بمجال الأغذية ، وصرف عدد 125 ألف و479 عبوة من لبن الأطفال المدعم للأطفال التوائم والذين توفت أمهاتهم، واخذ عدد 2322 عينة من الأغذية والمأكولات المعروضة بالمحلات والمطاعم بشكل عشوائي لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والغذائية ، وتحرير عدد 493 محضر مخالف مابين ( غش تجارى ـ باعة جائلين ) بالإضافة إلى إعدام عدد 2889    كيلو و453 لتر من المواد الغذائية والمشروبات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى .

من جانبها ، قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ،ان المديرية لا تألوا جهداً فى تقديم خدمة صحية ورعاية طبية تليق بالمواطنين وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى الى جانب تنظيم حملات مستمرة على المنشات الطبية والمطاعم والمحلات للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القوانين والاشتراطات الصحية اللازمة من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

 

 


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