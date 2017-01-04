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بالفيديو.. صدقي صبحي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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بالفيديو.. صدقي صبحي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالفيديو.. صدقي صبحي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء

قدم الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأعرب القائد العام لقداسة البابا، عن اعتزاز القوات المسلحة بمواقفه الوطنية، والتى أكدت أن شعب بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد، مؤكدًا أن مصر بنسيجها الوطنى القوى ستظل نموذجًا فريدًا بين الشعوب فى الوسطية والتسامح ونبذ الجهل والتعصب والإرهاب الذى يسعى إلى الهدم والتخريب واستباحة الدماء، التى حرمتها كافة الشرائع السماوية، داعيًا أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار والتقدم.

و قدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر للقوات المسلحة على دورها العظيم فى خدمة الوطن، وحماية أمنة واستقراره فى كافة الميادين، بجانب جهدها الملموس فى إعادة بناء وترميم دور العبادة، التىيتضررت جراء العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الميلاد المجيد يمثل انبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر، التى تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين وفى طليعتهم رجال القوات المسلحة، بما يقدموه من عطاء حقيقى من أجل مصر والمصريين.

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