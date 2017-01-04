النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية، ظهور كثافات مرورية، أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والعاملين لأماكن عملهم.

وشهد كوبرى 6 أكتوبر تكدسا مروريا بالاتجاه القادم من رمسيس حتى مدينة نصر والعكس فى الاتجاهين بسبب كثرة أعطال السيارات وكذلك الأمر بالمسطح الأرضى بكوبرى أكتوبر وصولا إلى مناطق العباسية وتكرر الأمر بطريق كورنيش المعادى مع وجود انسياب مرورى محدود فى حركة المرور للمتجه مناطق حلوان وفى طريقه إلى التحرير.

وظهرت كثافات مرورية عالية بمحور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر وشهد الاتجاه العكسى للمحور كثافات متحركة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.

وظهرت أحجام مرورية على الدائرى أمام القادم من أعلى المرج الجديدة وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.

وشهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات و بشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه لوسط البلد.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

وشهد طريق الأوتوستراد ظهور بعض الكثافات المرورية للمتجه من مناطق حلوان وفى طريقه المنيب وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

كما ظهرت بعض الكثافات المرورية بشارع السودان للمتجه من إمبابة وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول ومناطق فيصل، وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل. وتباطأت حركة المركبات بشارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، الذى تباطأت حركة السيارات به وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقى.

وعن طريق كورنيش النيل من اتجاه أبراج النيل إلى وسط البلد فيشهد زحاما من الاتجاهين وتوجد كثافات مرورية من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان، كما يشهد الطريق الدائرى من وصلة المريوطية إلى المنيب ومن المحور إلى الزراعى انتظاما فى حركة المرور أمام جميع قائدى المركبات.

كما يشهد شارعا فيصل والهرم زحام مرورى بداية من مناطق المريوطية حتى الطالبية للمتجه إلى ميدان الجيزة، واصطفت السيارات أعلى كوبرى الجامعة وصولا إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة بسبب أعمال إنشاء نفق السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية بتلك الشوارع.

وظهرت كثافات مرورية بشارع السودان للمتجه من شارع جامعة الدول العربية وصولا إلى إمبابة فى الاتجاهين وكذلك الأمر بشارع التحرير للقادم من مناطق فيصل وفى طريقه إلى مناطق وسط البلد واصطفت السيارات بميدان الجلاء بسبب غلق الإشارة أكثر من مرة حتى كوبرى قصر النيل.