إلغاء 8 رحلات دولية بمطار القاهرة وتأخر اليمنية 6 ساعات لتصريح العبور

مراسل ONA:

صرحت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار تلقت 8 إخطارات بإلغاء رحلات طيران دولية لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب، كما تأخرت طائرة الخطوط اليمنية 6 ساعات بسبب الاشتباكات مع الحوثيين .

وصرحت مصادر ملاحية أن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من شركة النيل بالغاء رحلتها 107 المتجهة إلي تبوك، ورحلتيها 103 و١١٣ المتجهتا إلي ينبع، و111 المتجهة إلي الطائف، و115 المتجهة إلي القصيم .

وأضافت المصادر أن الشركة المصرية العالمية أرسلت إخطارين بالغاء رحلتها 905 المتجهة إلي جدة، و106 المتجهة إلي ينبع، كما ألغت أير كايرو رحلتها 441 المتجهة إلي ينبع ، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب، موضحه أنه تم التنسيق مع مكاتب الطيران لسفر الركاب علي متن رحلات اخري .

وأشارت المصادر إلي أن طائرة الخطوط اليمنية رحلة 607 المتجهة إلي بيشه غرب المملكة العربية السعودية ، تأخرت 6 ساعات بسبب تصريح عبور اجواء الاشتباكات مع الحوثيين.